Собчак прокомментировала обвинения в адрес своего коммерческого директора: «не верю в эту чушь вообще»

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26 октября 2022, 21:15 Источник: Telegram

Ксения Собчак. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Журналистка Ксения Собчак заявила, что не верит в обвинения, предъявленные ее коммерческому директору Кириллу Суханову, который в среду был арестован Тверским судом Москвы по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Ему [Суханову] пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь, - написала Собчак в своем телеграм-канале сразу после того, как было вынесено решение суда об аресте.

Журналистка предположила также, что дело о вымогательстве может быть «облавой» на ее редакцию «Осторожно, новости» - «последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать».

Сама Собчак в ночь на 26 октября покинула Россию. Как пишут телеграм-каналы, чтобы «запутать следы», телеведущая приобрела билеты сразу на несколько рейсов, сама же отправилась через Белоруссию в Литву. В сети появилось видео, на котором она пешком переходит белорусско-литовскую границу.