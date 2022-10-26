Политолог Марков: «У Собчак всегда была неформальная защита от Путина»

Аргументы Недели → Политика 13+

26 октября 2022, 12:35 Антон Николаев

Сергей Марков предположил, что обыски у Ксении Собчак связаны с тем, что журналистка, возможно, сдала важную информацию о Путине западным спецслужбам. Таким мнением эксперт поделился с изданием «Аргументы недели».

«В деле Собчак есть конкретный кейс: она сама признала, что речь идет о вымогательстве. Речь идет о том, что ее коммерческий директор задержан за вымогательство. Она сама признала, что он всего лишь обсуждал блок на негатив. Блок на негатив - это классическая форма вымогательства. Собчак, я думаю, всегда нарушала закон много лет, но у нее была неформальная защита от президента Владимира Путина, которая неоднократно подтверждалась, поскольку она дочка учителя Путина. Поэтому ее не трогали. Но в связи с СВО либо у Путина нет времени подтвердить этот блок в отношении Собчак, либо она что-то там перешла, красную черту, невидимую нам. Она же уехала за границу. Наиболее вероятно, так как она уехала за границу, чтобы ее там не репрессировали и не обижали, на нее вышли западные спецслужбы, и она сдала какую-то важную информацию о Путине. Ему доложила об этом разведка, и он сказал, чтобы ее взяли».

Накануне Ксения Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора Кирилла Суханова по статье о вымогательстве. Журналистка уточнила, что его задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом». Сегодня, как утверждает ТГ-канал «112» в загородном доме Собчак проходят обыски.