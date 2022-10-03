Журналистка Собчак: «Я хорошо знаю законы РФ»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 октября 2022, 15:28 Антон Николаев

Ксения Собчак считает, что никакие законы она не нарушала, а в случае уголовного дела будет бороться за свои права. Об этом она сказала в интервью изданию «Аргументы недели».

Ксения, ТАСС сообщило, что полиция попросила СК возбудить против вас уголовное дело. Вы сказали, что у вас «статус свидетеля, но видимо хотят переквалифицировать». Почему вы считаете, что вас хотят перевести в статус обвиняемой?



- Я сама это знаю из сообщений ТАСС. Это мои предположения. Я знаю это ровно как все из этих источников.

Вы брали интервью у Ники Белоцерковской (признана иноагентом), у других людей, которые осудили спецоперацию. Считаете ли вы то, что власти вас предупреждают таким образом?



- Я честно исполняю свой журналистский долг, я хорошо знаю законы РФ, даже те, с которыми я не согласна, но я их исполняю. Я живу в тех рамках, в которые мы поставлены в связи с новыми законами. Поэтому мы все видео тщательно проверяем на наличие той информации, которую могу посчитать фейками о ВС РФ. Но всегда есть определенное правоприменение: слова другого человека в интервью - ответственность этого человека, а не журналиста, который берет интервью. Довольно странно пытаться таким образом это право применить. Но я уже ничему не удивляюсь в нашей стране.

Если на вас заведут уголовное дело, вы покинете Россию?



- Я не собираюсь этого делать, я нахожусь в Москве и собираюсь здесь быть. Я периодически езжу в какие-то командировки, чтобы брать интервью, как, например, в Тбилиси. Живу я здесь, моя семья здесь, мой сын ходит в школу. Если заведут уголовное дело, то я буду бороться за свои права. Я не считаю, что я в чем-то нарушаю закон РФ.

Многие вас упрекают в том, что вы не высказались о спецоперации.

- Я уже высказалась. Я должна каждый день высказываться? Все сообщения вы можете найти в моих соцсетях и каналах. Я не считаю, что я это должна делать каждый день. Я свою позицию высказала, нарушать новые законы я не буду. Я стараюсь сохранить редакцию и честную журналистскую работу внутри страны.

Напомним, полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

Он пояснил, что речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей". Ранее полиция возбудило уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85% бюджета". По этому делу в качестве свидетеля допросили Собчак.

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