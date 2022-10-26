Юрист Соловьёв: видеоигры иностранного производства наносят непоправимый ущерб здоровью и мировоззрению наших детей

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2022, 14:44 Источник: RT

Chris Emil Janssen/ globallookpress.com

Необходимо ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр в России, так как они отрицательно влияют на детей. Такое мнение выразил юрист Иван Соловьев в беседе с RT.

По словам источника, маркировка не должна стать единственным способом борьбы с запрещенным контентом.

Следует исследовать видеоигру на предмет сюжета, главных героев и задач игрока. Так, важно не допустить до распространения продукты с содержанием, которое «идёт вразрез с нашими традиционными ценностями, культурой и историей».



Отмечается, что за отбор видеоигр может отвечать редакционных совет из психологов, педагогов, представителей правоохранительных органов и IT-специалистов.