Певица Чичерина: «чинить телевизор» лучше начинать не с Красовского

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26 октября 2022, 11:24 Источник: ТЕЛЕ

Антон Красовский, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Журналист Антон Красовский не заслуживает увольнения с RT за высказывание об украинских детях. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на певицу Юлию Чичерину.

«Красовский - ценный кадр, <…>, и «чинить телевизор» лучше начинать не с Красовского», - отметила она.



Артистка также добавила, что на провокационное заявление общественного деятеля повлиял стресс.

Кроме того, Красовский способен «публично каяться» за свои действия, что отличает его от других медийных персон.

АН писали, что стремление Красовского «выпрыгнуть из штанов» и стать самым ярким и великим пропагандистом в истории России привело к тому, что его отстранило от работы собственное начальство.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отстранила от работы директора вещания на русском языке, ведущего программы «Антонимы» Антона Красовского из-за высказываний о детях на Украине. Он извинился.

Красовский уже давно прослыл мастером эпатажа. В 2013 году он публично заявил, что он – гомосексуалист.