Симоньян заявила, что приостановила сотрудничество телеканала RT с Красовским из-за слов об украинских детях

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24 октября 2022, 07:14

Антон Красовский, фото: Nikolay Titov/globallookpress.com

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отстранила от работы журналиста, директора вещания на русском языке, ведущего программы «Антонимы» Антона Красовского из-за высказываний о детях на Украине.

На рассказ писателя Сергея Лукьяненко в программе Красовского о том, как в его детстве на Украине дети говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями», ведущий отреагировал словами, что «топить таких надо было», «в смерекову хату забивать и жечь этих детей», - передает РИА Новости.

Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание Красовского: «... дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано, и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей».

Главред RT Маргарита Симоньян в посте в своем Telegrm-канале подчеркнула, что коллектив телеканала не может разделять «подобную дичь», а детям Украины и Донбасса желает, чтобы «все это как можно скорее закончилось», и дети «могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным.

«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество с Антоном Красовским», - заключила главред.