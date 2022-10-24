Ху из господин Красовский: месть украинским детям и нетрадиционные подвиги

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24 октября 2022, 19:45 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Неуёмное желание журналиста Антона Красовского «выпрыгнуть из штанов» и стать самым ярким и великим пропагандистом в истории России привело к тому, что его отстранило от работы собственное начальство. Сделано это было ещё одним знаковым персонажем российских СМИ - главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. Кроме того, стало известно, что проверкой высказываний господина Красовского займётся Следственный комитет РФ.



Напомним, что на днях Антон Красовский в эфире RT предложил… топить украинских детей, бросая их «в реку с буйным, бурным течением». Помимо этого, по его словам, детей на Украине можно было бы и сжигать.



«Там каждая изба называется «смерекова хата». Прям в эту «смерекову хату» забивать и жечь», - заявил пропагандист.



И дело тут уже даже не в аналогиях с преступлениями нацистов во времена Второй мировой войны. Мы видим, как пропаганда своим грязным сапогом наступает на элементарные моральные человеческие устои. Как вообще к работе в государственных СМИ допускаются люди с подобными взглядами – это отдельный большой вопрос!



Стоит отметить, что чуть позже Антон Красовский изволил извиниться. Но сделал он это лишь перед теми, кто «обалдел от этого», попутно попросив прощения непосредственно у своего начальника Маргариты Симоньян.



Рассмотрев «творческий путь» Антона Красовского, можно увидеть, что из года в год он создавал из себя фигуру высшего эпатажа. Но, похоже, что из-за нехватки креатива некоторые его пропагандистские приёмы имеют свойство повторяться.



Так, в 2021 году в одном из своих роликов на YouTube Красовский заявил, что утопил бы участников несанкционированных митингов.



«Вот вы радуйтесь, что у власти находится Владимир Владимирович Путин, а не такой, например, мудила, как я. Был бы я у власти, я бы вас всех натурально повязал там и прям в Мойке этой утопил без всяких разговоров», - сообщил он, обращаясь к оппозиционерам Петербурга.



Ничего не напоминает?



Господин Красовский уже давно прослыл мастером эпатажа. В 2013 году Антон Вячеславович публично заявил, что он – гомосексуалист. При этом уже в октябре 2022 года журналист поддержал принятие в России закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.



Думаю, что тут вполне уместно сравнение Антона Красовского с другим некогда российским журналистом Александром Невзоровым*. Тот, в свою очередь, о своих пристрастиях к мужчинам никогда не заявлял, но свой имидж, как и Красовский, долгие годы создавал с помощью известной доли эпатажа. В одном из своих эфиров на радиостанции «Эхо Москвы» Невзоров сам называл себя циником, готовым продаться любому, кто больше заплатит. После начала спецоперации он, как и многие, благополучно исчез за границей. Возникает вопрос: нужен ли России в будущем новый Невзоров?



Стоит особо подчеркнуть, что вся нынешняя истерия вокруг Красовского может в дальнейшем благоприятно повлиять на дополнительную монетизацию его деятельности. Поэтому очень хочется, чтобы уже сейчас Следственный комитет России проверил его заявления максимально тщательно.





*Александр Невзоров — признан СМИ-иноагентом в России.



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