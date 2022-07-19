Пропагандисты ядерной войны: как некоторые политики и СМИ отправляют мир в пропасть

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 июля 2022, 11:15 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вирус пропаганды уже давно пронизывает всю планету и дает свои ощутимые плоды. Согласно исследованиям ученых, около 70% населения разных стран мира читает лишь заголовки публикаций в интернете и печатных СМИ и, не вдаваясь в суть заявленной темы, слепо верит их содержимому. Подобный эффект демонстрируют телеанонсы и громкие заявления политиков и журналистов на ТВ. Между тем такая простая возможность влияния на массовое сознание может иметь весьма серьёзные последствия для жизни людей.



Как правило, обыватели приравнивают работу пропагандистов к деятельности пиарщиков, но это не так. Пиар – это управление репутацией какой-либо компании, или медийной личности. И лишь достоверная информация является фундаментом успеха PR-специалиста. Ибо, если его поймают на вранье, доверия ни к нему, ни к его работодателю, ни у кого не останется. У пиарщиков всего мира есть этические кодексы, нарушая которые они могут стать изгоями в своей профессиональной сфере.



Цели пропаганды в современном обществе, как правило, иные. Пропагандисты «накручивают» население в своих странах, дабы получить желаемый для них и их заказчиков информационный эффект, не гнушаясь ожидаемыми последствиями своей деятельности. А последствия эти могут быть весьма существенными. В настоящее время, благодаря возможностям, связанным с развитием интернета, пропагандистом может стать не только политик, или журналист, но и любой популярный блогер. И, понятно, что делается всё это в основном ради наживы, либо с целью обретения дальнейших личных перспектив.



Отдельно отметим, что пропаганда может быть инструментом и в руках профессионального пиарщика, но только в случае, если она служит благим намерениям. К примеру - пропаганда здорового образа жизни. Всё остальное является признаками непрофессионализма.



Все мы стали свидетелями того, как пропаганда становится предвестником массовой гибели людей и разрушений. Политики разных стран вместо того, чтобы искать реальный выход из созданных ими же проблем, раскручивают информационный маховик и добиваются создания выгодного им общественного мнения.



Антироссийская пропаганда имела место на Украине на протяжении многих лет. Сначала украинские элиты пытались таким образом самоутвердиться, подчеркнув свою «незалежность». После всем известных событий 2014 года, когда Крым фактически отошёл к России, поток пропаганды, по понятным причинам, существенно усилился, причём к нарастающему, как снежный ком, информационному конфликту, активно подключилась и российская сторона. Многочисленные телешоу и публикации в СМИ «жгли напалмом» и, как оказалось, все это время готовили общественность к возможности предстоящих военных действий. То, что еще совсем недавно не укладывалось у нормального человека в голове, воплотилось в реальность. Два славянских народа сошлись в поле боя и уничтожают друг друга.



В ходе противостояния мы уже увидели множество нелепейших фейков как с одной, так и с другой стороны. Причём люди в массе своей продолжают всему этому искренне верить. Понятно, что огромное влияние на конфликт оказывает США и позиция остальных стран. Но это только отягощает вину сильных мира сего и ведет к усилению беспощадной и безответственной пропаганды со всех сторон.



Тем временем политики стали готовить почву к новым страшным свершениям. Зазвучали заявления, ни много ни мало, о возможностях нанесения ядерных ударов. Такие возможности с лёгкостью и в красках описывают некоторые, лишенные остатков ума, участники всяческих телешоу. Но, как мы видим, если продолжить наращивать маховик подобных заявлений, то рано или поздно, даже мысли сумасшедших клоунов могут воплотиться в реальность.



Недавно на эту тему высказалась спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.



«Я считаю недопустимым вообще говорить о возможности ядерной войны. Любой здравомыслящий человек, тем более политик и государственный деятель, понимает, что ядерная война, если бы она, не дай бог, случилась – это конец человеческой цивилизации, это просто конец нашей планете. Это даже обсуждать нельзя», - заявила сенатор.



«Людьми легче манипулировать, когда они запуганы, когда они в страхе. Тогда они более покорны, тогда можно, не считаясь с мнением людей, принимать те, или иные решения», - добавила Матвиенко.



Однако телешоу, на которых зачастую выступают пропагандисты, продолжают пользоваться поддержкой государства. На прошлой неделе известный телеведущий Владимир Соловьев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.



«За большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях», - уточняется в соответствующем указе.



О каком формировании позитивного образа России идёт речь, остается загадкой, ведь Владимир Рудольфович работает исключительно на внутреннюю публику. Видимо это «формирование» работает только в одну сторону, особенно если учесть тот факт, что Россия имеет список, состоящий почти из 50 стран, которые официально являются «недружественными».



Как видим, во времена тотальной пропаганды простым людям остается надеяться лишь на самих себя. Поэтому думающий, ответственный и уважающий себя человек верит не многочисленным громким заявлениям, а реальным фактам.





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