Красовский попросил прощения у всех, кому его слова об украинских детях показались дикими, немыслимыми

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24 октября 2022, 10:11 Источник: Антон Красовский

Антон Красовский, фото из Телеграм

Журналист Антон Красовский, отстраненный главным редактор RT Маргаритой Симоньян от работы после его высказывания об украинских детях, принес извинения за свои слова.

По признанию 47-летнего Красовского, ему "неловко", что он "как-то не увидел этой границы, про детей".

"Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться", - написал журналист в своем Telegram-канале. Он пишет: "Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым". Красовский надеется, что его простят.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что отстранила от работы журналиста, директора вещания на русском языке, ведущего программы «Антонимы» Антона Красовского из-за высказываний о детях на Украине.

На рассказ писателя Сергея Лукьяненко в программе Красовского о том, как в его детстве на Украине дети говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями», ведущий отреагировал словами, что «топить таких надо было».