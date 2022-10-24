Глава СКР Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста RT Красовского об украинских детях

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24 октября 2022, 11:29 Источник: СКР

Глава СКР А. Бастрыкин, фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления ведомства Андрею Стрижову предоставить доклад по ситуации в эфире телевизионного канала Russia Today (RT)с участием журналиста Антона Красовского.

Высказывание Красовского об украинских детях уже получило широкий общественный резонанс. Журналист отреагировал на рассказ писателя Сергея Лукьяненко о том, как в его детстве на Украине дети говорили ему, что эта страна «оккупирована москалями», и высказался, что «топить таких надо было».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян уже объявила, что сотрудничество с Красовским приостановлено.

47-летний Красовский попросил прощение за свои высказывания об украинских детях.