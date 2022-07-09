Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из важнейших праздников - Курбан-байрам

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9 июля 2022, 10:12 Татьяна САВКИНА

«Ид аль-Адха» в переводе с арабского, а «Курбан-байрам» с тюркского означает «праздник жертвы». Он установлен и отмечается в честь пророка Ибрахима, которому Аллах послал испытание — принести в жертву собственного сына. Ибрахим очень любил своего сына, но ослушаться Всевышнего не смог, поэтому отправился со своим сыном в одну из долин под названием Мина, чтобы принести сына в жертву Аллаху. Сын и отец были искренне готовы свершить запланированное, когда к Ибрахиму с небес спустился Всевышний и остановил его, сказав, что он прошел испытание, доказав свою покорность, преданность и любовь к Аллаху. Жертва была заменена на барана. С тех пор в этот день приносят в жертву барана, а на месте произошедшего впоследствии возвели Мекку, куда ежегодно стекаются мусульмане со всего мира.

Суть Курбан-Байрама - Ибрахим успешно прошел испытание веры, а вся история показывает, чтобы стать ближе к Богу, не нужно людских жертв, самое важное – быть добродетельным, соблюдать заповеди и помогать ближним.

Курбан-байрам — долгожданный семейный праздник, к нему готовятся очень тщательно. Подготовка к торжеству начинается задолго. Дней за 20 до праздника мусульмане не устраивают застолий и не надевают новую одежду. У кого есть возможность, отправляются в Мекку, в долину Мина для совершения хаджа.

После утренней молитвы (намаза) приступают к жертвенному обряду. После заклания мясо барана готовят. Чем разнообразнее и богаче будет стол, тем лучше. Треть из приготовленной еды раздается бедным, еще одну треть относят друзьям, знакомым, соседям, и лишь ⅓ часть остаётся дома. В странах и регионах, где ислам проповедуют большинство населения, происходит взаимный обмен блюдами, и в итоге у каждого получается богатый разнообразный стол.

Так как праздник длится три дня, понедельник в ряде российских субъектов (Башкортостан, Татарстан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня) объявлен выходным днем.