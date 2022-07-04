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Торговая палата Британии: большинство компаний будут вынуждены повысить цены на товары и услуги

, 13:40 Источник: РИА Новости

Торговая палата Британии: большинство компаний будут вынуждены повысить цены на товары и услуги
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency, globallookpress.com

В Великобритании более 50% компаний вынуждены поднять цены на товары и услуги из-за инфляции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежеквартальное экономическое исследование Торговой палаты Великобритании. 

В исследовании указано, что 65% компаний будут вынуждены поднять цены на товары и услуги в ближайшие три месяца. Отмечается, что повышение на «23 процентных пункта» выше показателя 2021 года. Снижение цен ожидается только от 1% компаний. 

Наиболее существенный рост цен произойдёт в секторе розничной и оптовой торговли, промышленном секторе.

Руководитель отдела исследований Британской торговой палаты Дэвид Бхариер заявил, что рост цен на товары обусловлен повышением стоимости сырья, энергоресурсов, налогов, коммунальных услуг. Также критическую ситуацию усугубил локдаун в КНР и конфликт на Украине.

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