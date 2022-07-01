В ДНР предъявили обвинения британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, им грозит высшая мера наказания

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1 июля 2022, 18:40 Источник: РИА Новости

В Донецкой Народной Республики еще двум британским наемникам грозит высшая мера наказания. В ДНР расследуют уголовные дела в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла.

Хилли и Хиллу инкриминируются аналогичные статьи, как и троим ранее осужденным наемникам из Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру и подданному Марокко Саадуну Ибрагиму. Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник передало, что в отношении британских граждан Дилана Хилли и Эндрю Хилла, воевавших на украинской стороны, идет расследование, им предъявлено обвинение.

Подданные Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и Марокко Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе в апреле. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни в виде расстрела. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в республике. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".