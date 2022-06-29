Взвейтесь кострами: загорелся сам - зажги другого

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2022, 18:01

Власть, похоже, готова перезапустить проект по возрождению пионерии, когда нынешняя Россия всё больше напоминает Советский Союз.



19 мая 2022 г. центральные СМИ с особым вниманием отнеслись ко дню рождения пионерской организации – всё-таки старушке 100 лет. Рухнувшая вместе с Союзом, в 1990-е пионерия воспринималась населением скорее саркастически: мол, насквозь идеологическая структура, уродующая сознание детей, а интеллект и представления о достоинстве должны формироваться «на воле». Но идея воспитывать лояльность государству со школьной скамьи никуда не исчезла. В нулевые как детский проект «Наших» раскручивались «Мишки»: дети с 8 лет поддерживали президента Владимира Путина и призывали его стать главным «мишкой» страны. А в 2010-е развивалась куда теснее связанная со школой «Юнармия».



Сегодня аж 80% россиян считают, что детские организации наподобие пионерской нужны. Они уверены, что госструктура могла бы воспитывать детей, уберечь их от вредных привычек, прививать патриотизм. Противники, напротив, видят в ней пережиток прошлого, способ навязывания взглядов, но они в явном меньшинстве – их менее 16%, считают социологи.



А какая пионерия без трёх смен в лагере? Их популярность растёт: нынешним летом отправили или собираются отправить отпрыска в «систему» 19% россиян, имеющих детей и внуков 6–18 лет. Это втрое больше, чем в «ковидном» 2020 году. В целом каждый пятый родитель сообщил ВЦИОМ, что в последние 2–3 года отправлял в лагерь хотя бы одного из своих детей.



Свежие опросы никак не отражают материальный и образовательный уровни родителей, которые сплавляют детей в лагеря. Неизвестно, они реально видят их пользу в формировании личности ребёнка или просто не хотят, чтобы он всё лето болтался под ногами. А тот факт, что 87% школьных учителей в той или иной степени поддерживают возрождение пионерии, мало о чём говорит: педагог полностью зависим от администрации школы, которая тоже получает сверху «сигналы». Три четверти родителей, кстати, полагают, что детских организаций при школе должно быть несколько, а не одна.



Во времена расцвета пионерии тяготы походов воспринимались как система получения ребёнком навыков, помогающих ему избегать опасности или преодолевать её в будущем. Сегодня же под безопасностью понимают полную изоляцию ребёнка от любой потенциально сложной ситуации. Безопасность стала кодовым словом, означающим вмешательство контролёров в каждый его бытовой чих.



Но другой рукой строгие депутаты предлагают разрешить выпускникам школ заключать контракт с армией сразу после получения аттестата, минуя обязательные три месяца срочной службы. Словно всё необходимое о выживании они уже знают.



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