Немцам предлагают больше работать, чтобы не повышать пенсионный возраст

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2022, 18:15

Восполнить дефицит рабочей силы и избежать повышения пенсионного возраста немецким работодателем поможет увеличение трудовой недели на 2 часа, до 42. В других странах, наоборот, происходит сокращение рабочей недели. Правда, это не касается России, где медицинские работники, бюджетники трудятся по 50 часов на полторы ставки.



Только в аэропортах Германии образовался дефицит кадров в 3 тыс. человек. Восполнить его планируется за счёт иностранной рабочей силы. Рассматриваются прежде всего турецкие кадры. Следом идут немецкие авиаперевозчики, которые уже отменили больше 2 тысяч рейсов.



Немецкие промышленники предупреждают, если немцы не согласятся на увеличение рабочей недели, то выход на пенсию будет возможен не раньше 70 лет. Сейчас экономике Германии не хватает 1,7 млн кадров. Коренные немцы не стремятся к стахановским подвигам, а, наоборот, выступают за французский опыт, где рабочая неделя длится 35 часов. Также ссылаются на опыт Исландии, где увеличилась производительность труда прямо пропорционально уменьшению времянахождения на работе.



Согласно европейским нормам, максимальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 48 часов. В России не так строго следят за переработкой. Более того, эксперты считают, что если россиянам доплачивать, то они будут работать и больше 50 часов. Такие же трудоголики в Китае, при официальной рабочей неделе в 48 часов часто китайцы работают 6 дней в неделю по 12 часов, итого 72 часа.



