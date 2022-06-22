С увеличением опыта и приближением пенсии усиливается дискриминация работника

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2022, 16:25

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил об отсутствии у российских работодателей планов по массовому увольнению сотрудников. Но за рамками официоза частные компании фиксируют сокращение числа вакансий – в некоторых отраслях до 90%. И очень сомнительно, что отправка безработных рыть канавы и укладывать асфальт позволит решить структурные проблемы занятости, которые только обострила пандемия.



В 2020-е годы люди стали пуще прежнего ценить гибкий график и близость офиса, а в идеале – работу на удалёнке. Но как раз этого не могут предложить государственные конторы с их бесконечными совещаниями и высиживанием человеко-часов. Многие граждане предпочитают этой кабале (которая 53% молодых людей уже не кажется нормой) подработки на вольных хлебах. Но таким способом зарабатывать хорошо при растущей экономике, а при падающей рынок сжимается, а товарищ без постоянного заработка может столкнуться с настоящей нуждой.



Кроме того, в России самые распространённые профессии – это совсем не те, в которых нуждается рынок. По данным одного из исследований НИУ «Высшая школа экономики», высокая потребность наблюдается в представителях точных наук и специалистах технического профиля. А ключевую ценность для работодателей представляют сотрудники с цифровыми компетенциями. В 2021 г. средние зарплаты для таких спецов составили 102 тыс. рублей среди бакалавров и 124 тыс. – среди магистров. На фоне пандемии обострился спрос на медиков: даже по специальности «сестринское дело» в месяц набегает 68 тыс. рублей. И это во времена, когда бакалавр-педагог зарабатывает 42 тыс. рублей. Столько же сможет по первости получать и выпускник аграрного вуза.



Недавний опрос ВЦИОМ показал, что 47% россиян не работают по специальности, на которую обучались. 28% граждан России никогда даже не пробовали этого делать. Можно предположить, что не по профилю трудятся учителя, филологи и библиотекари, которых толпами выпускают вузы, несмотря на мизерные зарплаты. Статистика уверяет: не по специальности чаще трудятся выпускники колледжей и техникумов, чем вузов.



А теперь посмотрим список самых востребованных профессий в реальной жизни. На вершине пьедестала остаются продавцы и водители. Далее идут повара, менеджеры и уборщики. Замыкают десятку администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.



Фонд «Общественное мнение» выяснил, что 53% российских пенсионеров прекращают работать против своего желания. Даже 40–50-летние вынуждены соглашаться на понижение оплаты труда в среднем на 20%!



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