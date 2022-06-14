Поклонская сообщила о назначении советником генпрокурора России и прекращении своей публичной деятельности

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14 июня 2022, 12:01

Наталья Поклонская, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Наталья Поклонская проинформировала о назначении советником генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова и прекращении своей публичной деятельности. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Поклонская сообщила, что назначена советником генпрокурора России и прекращает публичную деятельность, в том числе ведение социальных сетей», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Некоторое время назад Наталья Поклонская ушла с должности заместителя руководителя Россотрудничества. Комментируя данное событие, в агентстве отметили, что за время работы она «проявила себя бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников».