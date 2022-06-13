В Россотрудничестве назвали уволившуюся Наталью Поклонскую «ярким и неравнодушным» человеком

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13 июня 2022, 13:00 Источник: URA.RU

Наталья Поклонская, фото: vk.com/poklonskaya_nv

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству назвало уволившуюся из ведомства Наталью Поклонскую «ярким и неравнодушным» человеком.

Наталья Поклонская была заместителем главы Росструдничества. Сегодня стало известно, что она переходит на другую работу. Пост с благодарностями и похвалами Поклонской опубликован в официальном Тelegram-канале ведомства, - сообщает URA.RU.

«Наталья Владимировна за время работы проявила себя бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников. Занималась правозащитной работой», — указано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Наталья Поклонская организовывала доставку гуманитарной помощи жителям Донбасса, сделала многое для возвращения военнопленных домой.

В Россотрудничестве пожелали бывшей коллеге успехов — трудиться на благо России.

Адвокат Сергей Жорин, защищающий в судах знаменитостей, уже пригласил Наталью Поклонскую на работу.