Агентство Reuters: Россия в мае стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию после Ирака

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13 июня 2022, 17:40 Источник: РИА Новости

Zamir Usmanov/Global Look Press

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию после Ирака, в мае РФ поставили рекордное количества баррелей энергоресурса в страну. Об этом сообщает информационное агенство Reuters.

Согласно данным агенства известно, что в мае Россия поставила в Индию 819 тысяч баррелей нефти. Этот показатель превышает апрельский почти в 3 раза и является рекордным за все время. Также Reuters уточняет, что в мае РФ в сутки поставляла в Индию 4.98 миллиона баррелей — это самый высокий показатель с декабря 2020 года.

Высокая потребность в российской нефти обусловлена ростом местного спроса.