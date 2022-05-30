Собянин отметил рост популярности кадетского образования в Москве

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30 мая 2022, 20:37

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные письма лучшим кадетским классам. Церемония награждения прошла в рамках ежегодного парада кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений!», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 350-летию со дня рождения основателя регулярной русской армии и флота императора Петра I.



«Сегодня в Москве проводится парад кадетов Москвы, которое составляет огромное движение кадетов как нашего города, так и всей страны. Сегодня здесь собрались представители разных поколений защитников Отечества, ветераны войны и труда, которые победили в Великой Отечественной войне, которые подарили нам мир, и которые сегодня продолжают оставаться примером. Здесь на трибунах находятся участники боевых действий, представители вооруженных сил, и, конечно, главные участники сегодняшнего действия - это кадеты Москвы. Ребята, вы умные и сильные, вы передовики учебы и спорта, вы надежные и дружные, и, что чрезвычайно важно, вы патриоты своей страны. В Донбассе проводится специальная военная операция по защите добра и справедливости, по защите наших исторических интересов, нашего прошлого, настоящего и будущего. Хочу пожелать вам быть быть достойными ветеранов и тех, кто сегодня сражается на полях сражений», - обратился Собянин к кадетам, пожелав им успехов, а ветеранам - добра и здоровья.



Как отметил Сергей Собянин, кадетское движение в Москве охватывает более 30 тысяч учащихся.



На параде присутствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он передал кадетскому движению Москвы иконку Архангела Михаила - покровителю воинства. Патриарх также пожелал кадетам мира.



Парад проходил на Поклонной горе, возле Музея Победы. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в параде приняли участие более 2,8 тыс. кадет - учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ Москвы и воспитанники кадетских образовательных учреждений федерального подчинения: Московского военного суворовского училища, Московского президентского кадетского училища имени Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации и Кадетского училища Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского.



Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны и герои Отечества, представители органов законодательной и исполнительной власти, силовых ведомств и общественных организаций, педагоги, директора столичных школ. Всего - более 7 тыс. человек.



Награды от мэра получили учащиеся школы №709 за высокие достижения в туристско-краеведческой работе, школы №1381 за высокие достижения в развитии школьного спорта, и школы №2005 за высокие достижения в развитии волонтерского движения.



Парад кадетского движения Москвы проводится с 2015 года.



Как сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии, в настоящее время в Москве кадетские классы открыты в 261 общеобразовательной организации, в них обучаются более 27 тыс. детей. Кроме того, в столице функционируют пять кадетских образовательных учреждений федерального подчинения. В общей сложности кадетским движением в Москве охвачены более 30 тыс. детей.



