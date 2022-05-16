Павел Ковшаров о новой сети ресторанов быстрого питания, заменяющей «Макдональдс»: «Есть шанс, что она станет успешной»

Аргументы Недели → Общество 13+

16 мая 2022, 17:12

фото: pixabay.com

Павел Ковшаров, член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы, прокомментировал информацию об уходе из России сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и появлении вместо нее новой.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что заведения сети ресторанов продолжат работу в России под новым брендом с июня. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Владимир Баканов полагает, что ничего страшного не произойдет, если компания уйдет из нашей страны.

По словам Ковшарова, уход из России путём продажи бизнеса для компании «Макдоналдс» — единственный вариант в сложившейся ситуации. Что такое «Макдоналдс»? Это прежде всего очень известный бренд, отстроенные и прописанные бизнес-процессы, специальные условия с поставщиками, специальная рецептура.

По мнению эксперта, если сделка фиктивная, то всё, кроме бренда, останется. «Если сделка реальная с большим дисконтом, то это - покупка 850 точек общепита, заточенных под производство бургеров и картошки фри», — цитирует RT собеседника. Павел Ковшаров заявил, что это возможность создать быстро новый проект «на скелете новой структуры».

«И есть шанс, что он может стать успешным», — считает эксперт.

Экономист Павел Кобяк считает, что уход «Макдоналдс» из России будет иметь больше негативных последствий.