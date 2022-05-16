Экономист Павел Кобяк: «В Макдональдсе работали тысячи людей по всей стране, и сейчас они окажутся на улице»

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 мая 2022, 15:06

Павел Кобяк считает, что уход сети из России будет иметь больше негативных последствий. Об это он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«То, что Макдональдс уходит из России, то тут есть положительные и отрицательные моменты. Здоровое питание и здоровье людей – важнее всего. Если на нашем рынке уменьшится предоставление такого фастфуда, то это хорошо скажется на здоровье людей. Но есть конкуренты, которые просто заберут рынок».

«Плохие последствия – рабочие места. В компании работали тысячи людей по всей стране, и сейчас они окажутся на улице. Часть из них, безусловно, смогут уйти к конкурентам, если у них есть открытые вакансии, но большая часть не сможет перейти куда-то сразу же, так как наличие таких торговых мест как Макдональдс ограниченное количество. Также здесь еще есть момент, связанный с лицензионными и франчайзинговыми соглашениями, которые есть у предпринимателей. Скорее всего, они их уже отозвали и они не имеют право предоставлять услуги. Такие предприниматели могут наладить аналогичное производство тех же самых поставщиков, которые есть, и просто запустят свою линейку».

Ранее в Макдональдсе заявили, что уходят с российского рынка и начали продажу российского бизнеса.

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