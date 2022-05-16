«McDonald's» откроется под другим брендом с сохранением поставщиков и стандартов качества

Рестораны корпорации McDonald's откроются в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.
«McDonald's вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков - российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», - сообщил источник в компании.
Как говорится в заявлении компании, опубликованном на портале PR Newswire, спустя более 30 лет работы в РФ компания McDonald's «уйдет с российского рынка и начала процесс продажи своего российского бизнеса».
Напомним, 8 марта компания McDonald's сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке РФ из-за событий вокруг Украины. Как говорилось в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински, компания продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России, а благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.
При этом 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's за год. По его словам, продукты питания в московские рестораны поставляются на 99% российскими поставщиками. Власти столицы приняли решение о выделении 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.
Напомним также, что обслуживание в предприятиях сети McDonald's по всей России было приостановлено с 14 марта.
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