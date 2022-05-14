МВД России объявило в розыск Веронику Белоцерковскую

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14 мая 2022, 07:00

фото с сайта СКР

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Веронику Белоцерковскую - блогера, медиаменеджера, телеведущую, издателя и предпринимателя. Информация о том, что 51-летняя блогер Вероника Белоцерковская объявлена в розыск, следует из базы МВД РФ.

В отношении Белоцерковской в марте 2022 года было возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

"Белоцерковская Вероника Борисовна, 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК",— цитирует ТАСС сообщение из базы данных ведомства.

Как установил СКР Белоцерковская под видом достоверных сообщений опубликовала в соцсети заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины в ходе проведения специальной военной операции на территории этой страны.

Напомним, в розыск объявлен участник "Что? Где Когда?" Ровшан Аскеров. Решением Басманного суда Москвы заочно арестован признанный иноагентом журналист Александр Невзоров.