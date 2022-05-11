МВД России объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

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11 мая 2022, 11:15

Ровшан Аскеров/ из открытых источников

Скандально известного участника программы «Что? Где? Когда» " Ровшана Аскерова разыскивает Министерство внутренних дел Российской Федерации. Об этом в среду, 11 мая, сообщает РБК.

«Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», − значится в базе данных МВД РФ. Интересен факт, что не уточняется, по какой статье Аскерова разыскивают.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ 27 апреля возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении участника игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом говорится на сайте ведомства.

Следователи уточнили, что гражданин Аскеров разместил на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) заведомо ложную информацию, содержащую оскорбления и порочащую память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Сам Аскеров заявляет через соцсети, что находится не в России.