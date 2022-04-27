СК завел уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

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27 апреля 2022, 16:54 Источник: Следственный комитет России

Ровшан Аскеров, фото из соцсетей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о ребалитации нацизма в отношении участника игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом говорится на сайте ведомства.

Аскерову грозит уголовная ответственность за публикацию в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) поста, в котором он назвал маршала Советского Союза Георгия Жукова «мародером со стажем».

Как следует из сообщения пресс-службы Следственного комитета, «не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети «Facebook» (запрещена на территории Российской Федерации) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

В нем также указывается, что Следственный комитет «всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества».

Сам Аскеров в беседе с журналистом радио «Говорит Москва» сказал, что находится сейчас не в Москве и ничего не знает об уголовном деле.

Закон об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма принят в России в 2014 году.