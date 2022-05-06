В Басманном суде Москвы вынесли заочное решение об аресте журналиста Невзорова*

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6 мая 2022, 15:43

Александр Невзоров, Photoagency Interpress/ lobal Look Press

Решением Басманного суда российской столицы заочно арестован признанный иноагентом журналист Александр Невзоров. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает RT со ссылкой на ведомство.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции», − приводят журналисты слова представителя суда.

Напомним, в марте текущего года центральный аппарат Следственного комитета РФ открыл уголовное производство по причине распространения фигурантом о ВС России (часть 2 статьи 207.3 УК, от 5 до 10 лет лишения свободы).

* − журналист, признанный иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.