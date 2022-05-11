Рижане посрамили вандализм властей Латвии и снова завалили цветами памятник Освободителям

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11 мая 2022, 14:52

Цветы у памятника Освободителям Риги/ из архива Владимира Линдермана

Жители столицы Латвии не захотели мириться с наглостью властей, которые бульдозером снесли море цветов, принесённых 9 мая к памятнику Освободителям Риги. Накануне горожане вновь покрыли всю площадь перед монументом цветами.

Публицист и общественник Владимир Линдерман восхитился земляками. Но также он предупреждает о дальнейшем натиске властей. На страницах в соцсетях общественник предложил несколько вариантов защиты гражданской памяти от произвола.

Среди прочего – оставить пикеты охраны у памятного места. А если прибудет от муниципалитета техника наподобие бульдозера, то требовать письменного распоряжения об уборке цветов.

«Распоряжение должно быть конкретным: я, имя-фамилия-должность, приказываю убрать цветы возле памятника Освободителям Риги. Скопировать и разослать по максимуму. Нет письменного распоряжения или оно невнятное – давай, до свиданья. Это самоуправство», − отметил в своём сообщении Линдерман.

Тем не менее, как отметили ранее, в Риге назревает очень серьезная ситуация: негодование латвийцев доброй воли, которые идут к памятнику Освободителем Риги от фашистских захватчиков, чтобы возложить цветы, достигло предела.