Полиция Латвии встала стеной у памятника Освободителям Риги, чтобы не дать людям возложить цветы

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

11 мая 2022, 13:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

В Риге назревает очень серьезная ситуация: негодование латвийцев доброй воли, которые идут к памятнику Освободителем Риги от фашистских захватчиков, чтобы возложить цветы, достигло предела!



Я уже писала, что не встречала нигде в Европе такого национализма, как в Латвии. Если в «лучшие» годы все недовольство радикально настроенных латышей и любителей Третьего Рейха скрывалось глубоко в душе, то спецоперация обнажила истинное лицо таких людей…



Характерным примером стал День Победы! Тысячи латвийцев пришли почтить память своих близких, которые победили нацизм, чтобы возложить цветы, несмотря на то, что правительство Латвии во главе с президентом страны Эгилсом Левитсом убеждало людей не приходить к памятнику Освободителям Риги. И не просто убеждало, а скрыто угрожало, называя тех латвийцев, которые отмечают 9 мая – преступниками, «пятой колонной» и «борцами» против независимости Латвии. Какое это имеет отношение к тем, кто чтит память своих предков – сложно сказать, но националисты придумали отговорки… Почему? Да потому что историческая ненависть и зависть к России живет в них с молоком матери! А сейчас такой благодатный повод – спецоперация на Украине! Вот и решили «нацики» Латвии поквитаться с Россией! Да только силенок не хватает и, если честно, то ума! На ненависти далеко не уедешь – задохнуться можно! И латвийцы это понимают.



9 мая в Латвии стал показательным «процессом» для нацистов Латвии от латвийцев доброй воли – люди шли нескончаемым потоком к памятнику Освободителям Риги, чтобы возложить цветы…



Кстати, латышские СМИ, под руководством чуткого взора националистов, дали информацию, что у памятника собралось всего 500 человек…



Не брешите, «латысские» проплаченные коллеги – видели и знаем! Нескончаемый поток, тысячи, тысячи людей! Вы только воровать статьи можете, что неоднократно делали у издания «Аргументы Недели», а в политику «залезать» - «сображалка» не выросла!



Националисты Латвии решили 10 мая убрать трактором цветы возле памятника Освободителям – такого унижения многие латвийцы не стерпели – высказали свое мнение и вновь понесли возлагать цветы! Это был акт людей доброй воли Латвии против возрождения нацизма! И вновь около монумента образовался ковер из цветов!



Разве националисты смогли такое стерпеть? Нет, конечно! Они решили бороться со своими согражданами! С мирным населением!



Как это происходит?



Согнали представителей полиции к памятнику – им дан был указ, чтобы встали стеной у памятника Освободителям Риги и не пропускали людей к монументу, чтобы возложить цветы! А люди шли, шли, шли, шли… Тогда полиция решила применить к более активным латвийцам – силу! Кстати, в парке Победы уже задействован специальный батальон полиции Латвии… Батальон специального назначения, чтобы БОРОТЬСЯ С МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ!



Мне понравилось, как это прокомментировал один мужчина у памятника – «БАТАЛЬОН ЛАТЫШЕЙ ЕСТЬ! А, ГДЕ ЖЕ ПСКОВСКАЯ ДИВИЗИЯ, КОТОРУЮ ТАК БОИТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭТОЙ СТРАНЫ?»



А люди продолжают идти к памятнику и сейчас, когда я пишу эту статью!



Кстати, люди доброй воли Латвии добились своего – цветы, которые возложили вчера, 10 мая, не убирают.



Латвийцы решили выпустить «юмореску», которую разослали по всей Латвии – «Латышский трактор! Иди на Х…»



После таких событий «подскочил» и американский премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, которого и русскоязычные, и латыши прозвали «трусливым хвостом»…





«Неуважение к латвийской государственности, к историческому опыту и жертвам Украины – недопустимо! То, что сейчас происходит в Пардаугаве (там находится памятник Освободителям Риги - прим.авт.) не оправдано. Жду действий ответственных служб и объяснений от министра внутренних дел», - написал в социальных сетях премьер Латвии.



Как понять такой пост?



Просто! ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЛАТВИИ ОТДАЛ «КОМАНДУ» ПОЛИЦИИ БОРОТЬСЯ С МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ! Вот полиция и встала стеной около памятника…



А теперь вдумайтесь, дорогие читатели, в любой другой стране Европы, в Израиле, США и т. д. люди спокойно подходили 8, 9 мая и возлагали цветы – никто не запрещал, а главное – не убирал! И уж нигде полиция не боролась с простым народом и не применяла силу!!!



Получается, что правительство Латвии возрождает нацизм??? Запретить, не пущать, применить силу! И это происходит в европейской стране?????



Кстати, а как же союзнички-американцы, которые подсобили немного советским воинам в конце ВОВ? Про них забыл американец Кариньш? Ай, ай… А не получит ли он «по попе» от главного своего хозяина Белого Дома???



Говорю же, что «сображалка» слабенько работает!



Зато вылез на свет Божий главный националист (нацист) Латвии Янис Домбрава с ярым заявлением:



«В ближайшее время будет подан законопроект, который предусматривает, что люди, которые ненавидят Латвию, должны будут покинуть страну!»



Как же ты, дурилка деревянная, собираешься выселять тысячи, тысячи, тысячи людей? И по какому принципу? Видимо, те, кто не будет кричать у вашей Милды (памятник Свободы) - «Хайль Гитлер» и не будет закатывать глаза при слове – «Третий Рейх», и не пойдет 16 марта строем с бывшими эсэсовцами – враг Латвии?



И о каком демократическом государстве говорит Сейм Латвии тогда?



Латвия с ее правящими националистами начинает жить по логике и принципу Адольфа Гитлера! А, как иначе? Освежите в памяти историю фашистской Германии, и все поймете!



Мне вот сейчас пришла на ум актриса Чулпан Хаматова… Что-то она замолкла??? Она же с пеной у рта кричала с «парапета» около памятника Милды, как любить ту Россию! Что же ты, актрисонька, словечко не скажешь, когда нацисты ногами топчут цветы у памятника, символизирующего победу над фашизмом!!! Или запретили тебе, девонька, серьезные службы Латвии, рот открывать? А, может, тебе милее шествие латышских легионеров СС?



А теперь о «виновных»! Тех, кто по мнению полиции с правительством Латвии, «организовал поход» к памятнику Освободителям Риги 10 мая!



И суток не прошло, как бравые полицаи… простите, стражи порядка Латвии «раскрыли» дело! Кражи, убийства, хулиганство – таких дел полно и нераскрытых, а вот «выявить виноватых» 9, 10 мая – вмиг!!! Вона как!



И, кто же виноват?



Конечно, Русский Союз Латвии и ее лидер Татьяна Жданок, а также сочувствующие экс-депутаты РД Алексей Росликов и Вадим Баранник! Оказывается, это они призвали и «заставили» людей вновь идти к памятнику Освободителям! Совсем уже в своей ненависти и последние мозги потеряли – как можно заставить идти туда, куда не хочется? Да еще и несколько дней подряд? Я не видела тех, людей, которые без своей воли пришли к памятнику Освободителям! А видела, как толпа разъяренных людей кричала нацисту, который топтал цветы у памятника – «Фашист! Фашистская морда!» Я видела, как полиция встала стеной у памятника и не давала пройти людям, чтобы возложить цветы! Я видела, как стражи правопорядка применили силу к людям… Я видела, как трактор сгребает цветы утром 10 мая у памятника Освободителям Риги по приказу мэра столицы Латвии Мартиньша Стакиса!



Оказывается, провокация Мартиньша Стакиса и его тупость, увы, для националистов, не является виной…



Даже латышский политолог Кристиан Розенвалдс изрек: «Я не поддерживаю празднование 9 мая, но уборка цветов трактором – провокация хуже «пятой колонны».



Так, кто же провоцировал латвийцев доброй воли?



Националисты! А вышло не так, как они желали… Почему? Не сочли нужным учесть, что память людей и уважение к своим предкам, которые освобождали мир от коричневой чумы «истребить» нельзя! Никогда!



Забыли националисты Латвии, что для людей доброй воли, нацменьшинств, латышей, которые воевали на стороне Красной Армии, памятник Освободителям Риги от фашизма – современная Сталинградская битва!



Покатилась волна… Русский Союз Латвии организует митинг в защиту людей доброй воли, и в защиту памятника Освободителям Риги…



Борьба будет серьезной! Люди устали от нацизма!