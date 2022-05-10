Власти Латвии бульдозером сгребли принесённые людьми цветы у памятника Освободителям Риги

Аргументы Недели → В мире 13+

10 мая 2022, 10:27

Бульдозер у памятника Освободителям Риги/ из архива Владимира Линдермана в соцсети

Иначе как вандализмом и кощунством не назовёшь акцию, устроенную властями столицы Латвии. Многочисленные цветы, которые люди принесли 9 мая к памятнику Освободителям Риги, были сметены бульдозером. Ранее администрация не позволяла себе такого беспредела по отношению к волеизъявлению общества.

На примере с цветами показано отношение властей Риги к самому памятнику, который они давно собираются снести, однако постоянно сталкиваются с активным сопротивлением рижан.

На первом снимке видно сколько цветов возложили жители столицы к памятнику за вчерашний день.

Цветы от рижан у памятника Освободителям Риги

А это уже практически вслед за церемонией поклонения и памяти коммунальные службы города пригнали бульдозер убрать цветы. Раньше подобного власти Риги себе не позволяли.

Бульдозер сгребает принесённые цветы

О происшествии сообщил общественник, публицист и политик Владимир Линдерман, проживающий в Латвии. Он отметил новый приём местных властей, давно уже взявших курс на русофобию и антисоветскую риторику. «Не откладываю ни на минуту, надо создать Штаб защиты памятника. Он не должен быть узко партийным. В нем должны быть люди, обладающие хотя бы минимальным политическим ресурсом, информационным ресурсом, юристы или правозащитники, и наконец «пехота», способная нести дежурство возле памятника и быстро реагировать на ситуацию».