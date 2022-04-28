В Казахстан будут поставлять больше продукции АПК из Подмосковья

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28 апреля 2022, 21:15

Фото: pixabay.com

В прошлом году в Казахстан доставили порядка 300 тысяч тонн продукции АПК Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».



По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области известно, что за последние два месяца экспорт продукции АПК Подмосковья составил 50 миллионов долларов.



«В прошлом году мы прибавили более 40% к объему экспорта предыдущего года. За первые два месяца текущего года мы видим существенный рост и не планируем останавливаться на достигнутом», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.



Сейчас хороший доход приносят группы подмосковных товаров в объеме экспорта в Казахстан, а именно напитки, кондитерские изделия, сыры и корма для домашних животных. Эти товары вывезли на 106,4 миллиона долларов, 58 миллионов долларов, 32 миллиона долларов и 25 миллионов долларов соответственно.



Экспорт из Подмосковья в Казахстан составляет 30%. Основными экспортерами являются предприятия: ЗАО «Московская Пивоваренная Компания», ООО «Фрито Лей, Мануфактуринг», ООО «Данон Трейд», АО «Конти-Рус», ООО «Хохланд, Руссланд», ООО «Маревен Фуд Сэнтрал».