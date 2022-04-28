Пушилин: власти ДНР планируют в мае отправить первое судно с продукцией из морского порта в Мариуполе

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28 апреля 2022, 17:40

Глава ДНР Денис Пушилин, фото: vk.com/dnr_online_su

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 28 апреля сообщил, что власти республики планируют отправить первое судно с продукцией из морского порта в Мариуполе уже в мае.

Находясь сегодня в порту в Мариуполе, глава ДНР отметил, что это важный транспортный узел, который будет задействован. По словам Пушилина, руководство ДНР планирует, чтобы в течение мая первая отгрузка из мариупольского порта была отправлена, чтобы первый груз ушел по назначению.

По информации главы ДНР, в порту сейчас проводят уборку территории, инвентаризацию и подготовку нормативно-правовой базы для полноценной работы.

Бои за Мариуполь начались 25 февраля. Группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов. Полностью освобожден торговый порт и спасены удерживаемые там заложники. 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Украинские националисты заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". Там может находиться генерал канадской армии.