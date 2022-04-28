WarGonzo: глава ДНР Пушилин побывал в морском порту Мариуполя

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28 апреля 2022, 17:16

Пушилин в порту Мариуполя/ Стоп-кадр из сюжета WarGonzo

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня, 28 апреля, посетил морской порт Мариуполя. Он смог самостоятельно оценить процесс восстановления объекта и наградил бойцов НМ ДНР, отличившихся при его освобождении. Сюжет о поездке представили авторы проекта WarGonzo.

Военкоры отмечают, что освобождали порт бойцы 5-го мотострелкового полка имени Александра Захарченко − первого Главы ДНР. Большую часть штурмовой работы выполнили военнослужащие, которые начинали воевать в подразделении «Оплот».

Ранее стало известно, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе может находиться генерал канадской армии. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.