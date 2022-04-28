Спикер НМ ДНР Басурин: на территории «Азовстали» в Мариуполе может находиться генерал канадской армии

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28 апреля 2022, 15:04

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе может находиться генерал канадской армии. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«На территории "Азовстали" может находиться генерал канадской армии, заявил Басурин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Представитель Народной милиции также отметил, что продвижение ее подразделений в поселке городского типа Ямполе идет тяжело из-за численного превосходства со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее сегодня, Эдуард Басурин проинформировал, что войска ДНР смогли вклиниться в оборону ВСУ между Авдеевкой и Горловкой и расширяют плацдарм.