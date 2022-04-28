Эдуард Басурин: войска ДНР смогли вклиниться в оборону ВСУ между Авдеевкой и Горловкой и расширяют плацдарм

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28 апреля 2022, 14:37

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Войска Донецкой народной республики смогли вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины между Авдеевкой и Горловкой и расширяют плацдарм. Об этом заявил спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Подразделения ДНР смогли вклиниться в оборону ВСУ между Авдеевкой и Горловкой и расширяют плацдарм», — привел информацию, озвученную Басуриным, Telegram-канал ТАСС.

Представитель НМ также отметил, что в Марьинке продолжаются боевые действия, идет операция по зачистке.

Как сообщалось ранее в четверг, турецкий президент Реджеп Эрдоган указал, что Анкара готова взять на себя инициативу по урегулированию между Российской Федерацией и Украиной.