Анкара готова взять на себя инициативу по урегулированию между Российской Федерацией и Украиной. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил турецкий президент Реджеп Эрдоган.
«Турция готова взять на себя инициативу по урегулированию между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к этому, заявил Эрдоган», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что поведение киевской стороны на переговорах с Москвой удручает.