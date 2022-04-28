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28 апреля 2022, 14:06

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Анкара готова взять на себя инициативу по урегулированию между Российской Федерацией и Украиной. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

«Турция готова взять на себя инициативу по урегулированию между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к этому, заявил Эрдоган», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что поведение киевской стороны на переговорах с Москвой удручает.