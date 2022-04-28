Спикер МИД РФ Захарова: поведение украинской стороны на переговорах с Москвой удручает

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28 апреля 2022, 13:47

Российско-украинские переговоры, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Поведение украинской стороны на переговорах с Москвой удручает. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Поведение украинской стороны на переговорах с Россией удручает, заявила Захарова. Дипломат отметила, что украинская сторона официально не выходила из переговорного процесса с РФ», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, спикер МИД предупредила, что Москва жестко ответит на дальнейшее провоцирование Киева Западом к ударам по российским объектам.