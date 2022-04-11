Денис Пушилин: порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР

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11 апреля 2022, 17:39

Глава ДНР Денис Пушилин, фото: vk.com/dnr_online_su

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в понедельник в эфире "Первого канала" сообщил, что порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР.

Пушилин в прямом эфире программы "Пятая студия" на телеканале "Россия 24" заявил, что националисты батальона "Азов" удерживают в заложниках экипажи двух иностранных судов "Царевна" и "Леди Аугуста". Националисты со вчерашнего дня были оттеснены в порт и взяли в заложники экипажи этих кораблей.

По словам главы ДНР, судьба экипажей захваченных националистами судов в мариупольском порту остается неизвестной. С остальных судов подразделениями Народной милиции ДНР экипажи удалось эвакуировать. Сейчас они находятся в безопасном месте. В составе экипажей представители разных стран: России, Азербайджана, Египта и Украины.

Пушилин подчеркнул, что Мариуполь остается самой горячей точкой. Продолжается зачистка города.

По данным главы ДНР, в районе "Азовстали" и завода имени Ильича остается от 1,5 тысячи до трех тысяч националистов.