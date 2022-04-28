Южноуральцам расскажут, как марафонцы бегут сутки без остановки

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

28 апреля 2022, 14:44 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

29 апреля в эфир выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Его ведущие Сергей Филичкин и Андрей Трушников обсудят самые необычные новости недели, а также пообщаются с приглашенными гостями.

Депутат Государственной Думы Яна Лантратова расскажет об инициативе увеличить количество мест в секциях и кружках для детей. Чемпионка по суточному бегу Александра Овсянникова поделится, как справится с длительными физическими нагрузками. А разработку, позволяющую с помощью искусственного интеллекта выявлять рак на ранней стадии, представит основательница компании EVA Lab, участница рейтинга Forbes самых перспективных россиян до 30 лет «З0 до 30» Яна Ким.

Начало стрим-шоу «Поутру» в 8.30 по челябинскому времени. Прямая трансляция будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» во «ВКонтакте».