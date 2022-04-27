Симоньян сообщила, что сторонник однополых отношений Галкин для отвода глаз и для личного обогащения женился на пожилой женщине

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27 апреля 2022, 08:39 Источник: URA.RU

Маргарита Симоньян, фото: vk.com/m_s_simonyan

Шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и их детьми уехали в Израиль после начала спецоперации. Алла Борисовна обещала вернуться в Москву после лечения. СМИ писали, что у школьников Лизы и Гарри Галкиных начались каникулы, они уехали с родителями отдыхать.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян возмущена высказываниями Максима Галкина, которые он делает, находясь в Израиле.

В эфире телеканала "Россия 1" возмущенная Симоньян поделилась, что не может слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Журналистка высказала все, что думает об этом человеке.

По словам Маргариты Симоньян, достоверно известно, что Максим Галкин нетрадиционной ориентации, сторонник однополых отношений, и этот гей "для отвода глаз и для личного обогащения женился на пожилой женщине", - сообщает URA.RU.

Журналистку также возмущает, что Галкин убеждает всех, что у них с Пугачевой настоящая любовь. "Вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия", — заключила Симоньян.

СМИ пишут, что Максим Галкин сейчас гастролирует по Израилю.

В понедельник, 25 апреля, стало известно о задержании группы неонацистов, планировавших убийство Владимира Соловьева. Неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и Маргариты Симоньян.

Симоньян прокомментировала информацию о планах ее убийства по указке Службы безопасности Украины (СБУ).