Симоньян о планах ее убийства по указке властей Украины: умереть за правду не страшнее, чем от неизлечимой болезни

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25 апреля 2022, 21:18 Источник: РИА Новости

Маргарита Симоньян, фото: vk.com/m_s_simonyan

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала информацию о планах ее убийства по указке Службы безопасности Украины (СБУ).

Симоньян заявила, что умереть за правду не страшнее, чем от неизлечимой болезни, - сообщает РИА Новости.

В понедельник стало известно о задержании группы неонацистов, планировавших убийство Владимира Соловьева. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ФСБ задержала группу неонацистов, готовивших убийство известного журналиста по заказу СБУ. По словам Путина, Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийство журналистов.

Оказалось, что неонацисты обсуждали возможность убийства журналистов Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян.

Видео с допросом задержанных опубликовала ФСБ.

Маргарита Симоньян отметила, что все люди смертны. По ее словам, "умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, - это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости". "Я отношусь к этому философски и христиански", — сказала журналистка.