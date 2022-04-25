Владимир Соловьев: классика нацистов и бандеровцев – убить еврея-журналиста

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 апреля 2022, 14:44 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ФСБ задержала группу неонацистов, готовивших убийство известного журналиста по заказу СБУ. Этот журналист – Владимир Соловьев, с ним поговорил спецкор «АН» Александр Саргин.

- Вы знаете, что на вас готовилось покушения?

- Я это прочитал в новостях, просто забегался тут немножко. Видите, как хорошо у нас работают соответствующие структуры, когда я уже постфактум узнаю, что ликвидирована угроза моей жизни. Значит, деньги наших налогоплательщиков тратится не зря (обычно про деньги налогоплательщиков у нас говорят «люди с хорошими лицами»).

- Володя, вы что-то чувствовали, может быть, за вами кто-то ходил, следил?

- За мной ходит полстраны. Когда у человека узнаваемая лицо, то люди подходят, фотографируются и т.п. Но те люди, которых уже задержали, судя по всему, были профессионалами. По тому, какая информация сейчас идет, я понимаю, что они были хорошо подготовлены. Так что очень хорошо, что «ходили» не за мной, а за ними. То есть наши правоохранительные органы сработали вовремя и просто блестяще! Большое им спасибо.

- Вы бы встретились с теми людьми, которые готовили на вас покушение?

- Зачем же?

- Ну хотя бы в глаза посмотреть, задать пару вопросов.

- Саша, мне это вообще неинтересно, правда, интересно посмотреть в глаза тому человеку, который меня заказал. Но ведь его фамилия – Зеленский, и он это особо не скрывал.

- Вы считаете, что заказчик именно он?

- А что там считать, это же очевидно, и у меня в этом нет никаких сомнений. Послушайте, этот человек мне угрожал публично.

- Это уже похоже на агонию.

- Нет, в этом нет ничего нового, это классика нацистов и бандеровцев – убить еврея-журналиста. Так что в этом нет ничего удивительного. А вот Запад, который не хочет замечать ничего, получил очередной щелчок по носу. Но ведь Запад не заметит и этого.

- Путин заметил, что именно западные кураторы и подначали бандеровцев на совершение подобного преступления.

- Может быть и так. У меня нет полной информации, и Владимир Владимирович уж точно обладает гораздо большей информацией, чем я.