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25 апреля 2022, 16:59

Служба безопасности Украины сообщила, что ведомство не имеет никаких планов по убийству российского журналиста Владимира Соловьева. Сегодня появилась информация, что ФСБ России задержала группу неонацистов, готовивших убийство известного журналиста по заказу СБУ. Этот журналист – Владимир Соловьев дал интервью "АН".

Он убежден, что его заказал президент Украины Владимир Зеленский. "Этот человек мне угрожал публично", - сказал Соловьев.

В СБУ ознакомилась с сообщениями о том, что российские силовики задержала неонацистов, которые по заданию Киева готовили покушение на убийство журналиста Владимира Соловьева.

В Telegram-канале СБУ говорится, что служба "системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерен всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто выдумывают очередные достижения для российской аудитории", - сообщает Общественная служба новостей.

В СБУ подчеркнули, что Соловьев не является общественным деятелем, он "обычный пропагандист – российский аналог Геббельса" и "победы Украины" ответит "за свои преступления в международных судах".