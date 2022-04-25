ФСБ задержала неонацистов, планировавших по заданию СБУ убить российского телеведущего Владимира Соловьева

ФСБ задержала неонацистов, которые планировали по заданию Службы безопасности Украины убить российского телевизионного ведущего Владимира Соловьева. Об этом информирует РИА Новости.
«ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Предполагается, что после убийства журналиста подозреваемые намеревались скрыться за рубежом.
В ходе обысков у задержанных были изъяты, в частности, самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья.
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