ФСБ задержала неонацистов, планировавших по заданию СБУ убить российского телеведущего Владимира Соловьева

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25 апреля 2022, 14:19

Телеведущий Владимир Соловьев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

ФСБ задержала неонацистов, которые планировали по заданию Службы безопасности Украины убить российского телевизионного ведущего Владимира Соловьева. Об этом информирует РИА Новости.

«ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Предполагается, что после убийства журналиста подозреваемые намеревались скрыться за рубежом.

В ходе обысков у задержанных были изъяты, в частности, самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья.

Ранее сегодня сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в городе Ставрополе.