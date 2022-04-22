«Известия» сообщают, что в Госдуме предложили удвоить лимит налогового вычета при покупке жилья

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22 апреля 2022, 10:26 Источник: Известия

ключи, pixabay.com

Группа депутатов Государственной думы занимается разработкой законопроекта о повышении минимум в два раза в сумме до 1,3 миллиона рублей лимитов налогового вычета при покупке квартиры и ипотеке.

Как сообщает газета "Известия", максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве частного дома может достигнуть 520 тысяч рублей, увеличившись в два раза, а на погашение процентов по ипотеке он может возрасти до 780 тысяч рублей.

Вышеуказанная инициатива связана с существенным ростом стоимости жилья с момента, когда были утверждены текущие лимиты по выплатам. Кроме того, в проекте закона предлагается частично компенсировать гражданам РФ траты на аренду жилья.