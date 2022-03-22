На Южном Урале восстановят права более 3 тысяч дольщиков

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22 марта 2022, 06:49 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 4,3 миллиардов рублей.

В Челябинской области 37 объектов долевого строительства. 23 из них будут достроены, по 14 объектам назначена выплата. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время совещания по вопросам восстановления прав дольщиков, в котором приняли участие представители публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

В Челябинской области восстановят права 3,2 тысяч дольщиков. Для этого направлено 4,3 миллиарда рублей, в том числе более 700 миллионов из регионального бюджета. Глава региона подчеркнул, что все строительные работы должны быть завершены до конца 2023 года. Работа по списку проблемных объектов ведется в соответствии с дорожной картой.

Также во время совещания была поднята тема отдельных пробелов в законодательстве. Алексей Текслер предложил проработать механизмы исключения из реестра проблемных объектов, не являющихся жилыми и по которым не были нарушены права граждан.