Россельхознадзор в Подмосковье обнаружил зараженные белой ржавчиной хризантемы из Нидерландов

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22 апреля 2022, 09:01

фото: pixabay.com

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям выявило партию зараженных хризантем (Puccinia horiana Henn) из Нидерландов.

По информации ведомства, управлением Россельхознадзора на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ "Западные ворота"» при досмотре срезов цветов хризантемы кустовой был выявлен карантинный для РФ объект - белая ржавчина хризантем.

Наличие возбудителя болезни подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору Всероссийского центра карантина растений, - сообщает АГН "Москва". В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации зараженные цветы уничтожены.