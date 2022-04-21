Сейм Латвии принял решение о лишении гражданства Латвии за поддержку России

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21 апреля 2022, 15:13 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Сегодня, 21 апреля, Сейм в окончательном чтении планирует принять решение о поправках к закону о гражданстве, которые предусматривают, что лишить гражданство можно тех лиц, которые поддерживают спецоперацию.



Данные поправки создадут правовую основу для лишения латвийского гражданства лиц, поддерживающих спецоперацию, которые в случае лишения гражданства не станут лицами без гражданства.



Предложенные министерством юстиции Латвии поправки предусматривают лишение гражданства Латвии лица, которое оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств.



Гражданство будет аннулировано и в том случае, если лицо само участвовало в вышеуказанных действиях.



Также следует помнить, что гражданства смогут лишить лишь в том случае, если человек не станет лицом без гражданства. Иными словами, лишить гражданства Латвии смогут только в том случае, если у лица есть двойное гражданство.