Министр просвещения Кравцов сообщил, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса

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19 апреля 2022, 10:44 Источник: ТАСС

Урок в первом классе школы, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Министерство просвещения Российской Федерации планирует ввести изучение истории с первого класса. Об этом во вторник заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

Форум приурочен ко Дню единых действий, который отмечается в России 19 апреля в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», - заявил Кравцов.

В настоящее время изучение истории в школах России начинается с пятого класса.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в начальных школах дисциплину «Моя Россия».