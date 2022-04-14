В Хабаровском крае «Суперджеты» будут собирать из российских деталей

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14 апреля 2022, 08:37

На заводе в Комсомольске-на-Амуре им. Гагарина (КнААЗ) в Хабаровском крае в 2023 году впервые будет собран самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) полностью из отечественных комплектующих, пообещало региональное правительство.

- В новом лайнере 97% иностранных компонентов будут заменены на отечественные. Первый опытный SSJ-New должен взлететь и приступить к испытаниям через год, - сказал губернатор Михаил Дегтярев.



В настоящее время работа заводе продолжается, несмотря на санкционные ограничения, вызвавшие перебои в поставках зарубежных деталей. Имеющийся у предприятия задел позволит ему продолжать выпуск до конца года. Отметим, что авиазавод не зависит от импортного режущего инструмента. На его территории создана компания «СКИФ-М ДВ». Это дочернее предприятие лидера в России по разработке и выпуску твердосплавного инструмента для обработки авиационно-космических материалов.

Предприятие планирует расширение товарной номенклатуры при содействии регионального минпромторга.